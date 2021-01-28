Вертолет зацепил здание при взлете в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России 28 января.
«По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание», — сообщили ТАСС в ведомстве.
По некоторым данным, у вертолета повреждена хвостовая балка.
Причины происшествия выясняются.
Ранее, 8 января, стало известно о крушении в Ленинградской области частного легкомоторного самолета. В результате аварии погибли три человека, один выжил.