Вертолет зацепил здание при взлете в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России 28 января.

«По информации Красноярского регионального управления воздушного транспорта, вертолет при выполнении подготовки к взлету зацепил немножко здание», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По некоторым данным, у вертолета повреждена хвостовая балка.

Причины происшествия выясняются.

Ранее, 8 января, стало известно о крушении в Ленинградской области частного легкомоторного самолета. В результате аварии погибли три человека, один выжил.