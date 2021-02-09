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Проверку проводят после падения ледяной глыбы на малыша в Находке

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Прокуратура проводит проверку по факту падения ледяной глыбы на ребенка в Находке. Снег обрушился на малыша с крыши магазина. Видео, на котором запечатлен момент обрушения нескольких снежных комов и падающего под их тяжестью ребенка, размещено в СМИ и в соцсетях.

Городская прокуратура проверяет, как исполняются законодательство о благоустройстве и требования безопасности при организации торговли. Сотрудникам ведомства предстоит оценить полноту и своевременность действий должностных лиц собственника или арендатора здания, насколько очистка крыши от снега была своевременной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА PrimaMedia.

24 января сообщалось, что в деревне Леоново Калужской области во время игры в снегу погибла девочка. Ребята строили снежный замок, девочка залезла в сугроб, но ее засыпало плотным слоем снега.

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