Школьница погибла в сугробе в Калужской области
В деревне Леоново Износковского района Калужской области при игре в снегу погиб ребенок. Причиной смерти восьмилетней девочки стал несчастный случай.
По предварительной информации, она играла с друзьями в сугробах около дома, ребята строили снежный замок. Девочка залезла в сугроб, но не успела выбраться – её засыпало плотным слоем обрушившегося снега, передает газета «Весть».
Ребенка откопали взрослые и отвезли в больницу в Юхновскую больницу, но было уже поздно, девочка скончалась. Правоохранители проводят проверку.