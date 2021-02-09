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В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана

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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана, сообщили 9 февраля в Главном управлении МВД России по региону.

Преступление произошло в октябре 2017 года в селе Сахапта Назаровского района. В одном из частных домов обнаружили тело пенсионера с множественными телесными повреждениями.

По информации следствия, злоумышленники ночью 16 октября приехали к дому пожилого мужчины, вскрыли входную дверь и убили хозяина. Затем они забрали ценные вещи и скрылись с места преступления.

«Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, но работа над установлением лиц, причастных к убийству, полицейскими не прекращалась», — следует из сообщения на сайте ведомства.

Одного из подозреваемых, 45-летнего мужчину, задержали в Московской области, его 36-летнего подельника — в Назарово в Красноярском крае. Подозреваемых на время следствия заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем», расследование продолжается.

Ранее, в сентябре 2020 года, сообщалось о том, что в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Фронтовика убили 9 июля в его доме в селе Леуза при ограблении. Власти региона объявили вознаграждение в 500 тыс. рублей за помощь с поимке злоумышленников.

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