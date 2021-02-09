Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от российского модуля Международной космической станции (МКС). Через три часа он должен быть сведен с орбиты, трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Корабль прибыл на станцию в июле 2020 года.

Ожидается, что 15 февраля к МКС направится «Прогресс МС-16». Старт корабля запланирован с космодрома Байконур. Он доставит на МКС 600 кг топлива, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда».

Кроме того, членам экипажа экспедиции доставят ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.