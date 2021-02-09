В Петербурге создадут стандарт этики для водителей такси

В Санкт-Петербурге планируют создать стандарт этического поведения для водителей такси. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

«Санкт Петербург нуждается в кодексе этики для легковых такси, содержащем минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный «портрет» квалифицированного водителя», — говорится в сообщении комитета.

В специальном документе будут закреплены минимальные требования к качеству услуг, а также обобщенный «портрет» водителя. При разработке кодекса этики будет учитываться мнение перевозчиков и пассажиров, пишет REGNUM.

Решение о принятии документа приняли на совместном совещании комитета и предприятий, осуществляющих функции агрегаторов, из-за участившихся жалоб горожан на неэтичное поведение таксистов, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», первые предложения соберут уже к следующей неделе. Окончательно утвердить документ рассчитывают через два месяца. Вступить в силу он должен с середины 2021 года.

В январе сообщалось, что районный суд Санкт-Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который при пассажирах смотрел порно. В конце октября 2020 года в Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки, которая находилась в переноске.