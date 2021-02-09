В Хабаровском крае с 12 февраля снимут ряд ограничений по COVID-19

Предприятия общественного питания и ночные клубы начнут работать в Хабаровском крае без ограничений по времени с 12 февраля. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На заседании краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса рекомендовано отменить с 12 февраля ранее введенные ограничения, касающиеся времени работы общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий», — отмечается в сообщении.

В настоящее время из-за ограничений их работа осуществляется в период с пяти часов до полуночи. Однако гражданам всё равно необходимо будет носить маски, а в кафе и ресторанах будут действовать требования по рассадке посетителей с соблюдением определенной дистанции.

По словам врио губернатора края Михаила Дегтярева, ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшается. Тем не менее, как он подчеркнул, тестирования на коронавирус будут проводиться в том же объеме, также в Хабаровском крае ведется вакцинация населения.

С 6 февраля в регионе возобновили штатную работу библиотеки и музеи, также возобновят работу цирки, однако число посетителей не должно превышать 50% от заполняемости зала. Кроме того, с 12 февраля будет отменен домашний режим для жителей старше 65 лет.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 46,4 тыс. случаев COVID-19. При этом выздоровели почти 42,3 тыс. пациентов, 262 человека скончались.

Ранее, в феврале, сообщалось, что к обычному графику работы разрешили вернуться кафе и ресторанам на Камчатке. Свою работу также смогут возобновить фуд-корты в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками с соблюдением регламента по безопасности.

1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России идет стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. После чего должно начаться стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.