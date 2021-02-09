Российских алиментщиков заставят косить борщевик за долги

В Ленобласти алиментщиков за долги заставят косить борщевик, сообщает телеканал «Известия».

2021-й в регионе объявлен годом борьбы с опасным сорняком. Уничтожение растения могут приравнять к обязательным работам. Инициатива принадлежит

губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Всего в этом сезоне на борьбу с сорняком выделено 65 млн рублей.

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