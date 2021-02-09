Винокур призвал поддержать государственных артистов в пандемию

Российский юморист, народный артист РФСФР Владимир Винокур в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 8 февраля, заявил о необходимости дотаций для определенной группы артистов во время пандемии.

«Если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации. <…> Если это частные какие-то (исполнители, — Ред.) или фонды… Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — рассказал Винокур.

72-летний юморист не назвал сумму необходимой финансовой помощи, которую, по его мнению, должны получать артисты, пишет НСН.

Винокур добавил, что ожидает улучшения финансовой ситуации в отрасли после завершения пандемии COVID-19, когда артисты смогут возобновить концертную деятельность и восстановить свой прежний доход, отмечает телеканал «360».

В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не рассматривает возможность введения особых мер поддержки для артистов на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.