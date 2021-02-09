Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Twitter может появиться ряд платных услуг
Общество
В Подмосковье в 2021 году реконструируют восемь ж/д станций
Экономика
В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Общество
Водителей в Подмосковье призвали сократить поездки на машинах из-за морозов
Экономика
Биткоин трижды за несколько часов превысил исторический максимум
Экономика
В 2020 году резко вырос спрос на цифровые карты
Общество
20% санаториев предлагают реабилитационные туры после COVID-19
Экономика
Число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд
Экономика
Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы
Сюжет:

Винокур призвал поддержать государственных артистов в пандемию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский юморист, народный артист РФСФР Владимир Винокур в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 8 февраля, заявил о необходимости дотаций для определенной группы артистов во время пандемии.

Звезда на карантине: как артисты одолевают коронавирус
Нетребко на кухне, Волочкова у станка, Харатьян самоизолировался

«Если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации. <…> Если это частные какие-то (исполнители, — Ред.) или фонды… Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — рассказал Винокур.

72-летний юморист не назвал сумму необходимой финансовой помощи, которую, по его мнению, должны получать артисты, пишет НСН.

Винокур добавил, что ожидает улучшения финансовой ситуации в отрасли после завершения пандемии COVID-19, когда артисты смогут возобновить концертную деятельность и восстановить свой прежний доход, отмечает телеканал «360».

В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не рассматривает возможность введения особых мер поддержки для артистов на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021