Хакер взломал систему очистки воды во Флориде

Неизвестный злоумышленник 5 февраля взломал компьютерные системы водоочистной станции в городе Олдсмар (штат Флорида) и пытался с их помощью увеличить содержание гидроксида натрия в водопроводной воде до опасного уровня. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил шериф округа Боб Гуальтьери.

По его словам в минувшую пятницу оператор водоочистной станции заметил, что кто-то удаленно получил доступ к компьютерной системе, «которая контролирует химикаты, а также операции водоочистной станции», передает Bloomberg.

Шериф отметил, что у первого инцидента не было никаких последствий, однако спустя несколько часов взлом повторился.

«Одна из опций системы, к которой хакер получил доступ, — контроль за содержанием гидроксида натрия в воде. Хакер повысил его содержание со 100 частей на миллион до 11 тыс. частей на миллион. Очевидно, это большое и потенциально опасное увеличение», — подчеркнул Гуальтьери.

После этого взломщик вышел из системы, а оператору удалось быстро понизить содержание вещества в воде до нормального. По словам шерифа, опасности для жизни и здоровья жителей городе не возникло.

Как уточнил Гуальтьери, пока неизвестно, гражданином какой страны был злоумышленник. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что предполагаемые хакеры из Китая взломали компьютеры Национального финансового центра США, используя уязвимость в программном обеспечении SolarWinds.