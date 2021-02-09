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Бизнес сообщил о дефиците строителей в России

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Почти 50% застройщиков ощутили нехватку строителей, сообщили «Известиям» в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ). Дефицит рабочих кадров составляет 40-50%, уточнили в СРО «Уральское объединение строителей» (УОС).

Рабочий спрос: в России планируют упростить въезд для трудовых мигрантов
Пока речь идет только о тех, кто отправляется на строительные объекты

После остановки строек в апреле прошлого года многие мигранты уехали домой, сказал президент «Интеко», член общественного совета при Минстрое Александр Николаев. Пока что в соответствии с распоряжением правительства иностранцы не могут въезжать в Россию в том числе для работы на стройках.

Дефицит кадров начал ощущаться еще в ноябре-декабре 2020-го, но наиболее остро проблема встала после новогодних праздников, сказал заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета УОС Дмитрий Лопаткин.

Бизнес предложил вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках. Об этом говорится в письме «Уральского объединения строителей» в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина. Копия документа есть в распоряжении «Известий». В нем указано, что инициативу поддерживает НОСТРОЙ.

В объединении пояснили, что заменить граждан СНГ российскими рабочими в краткосрочной перспективе сложно, поскольку требуется время на их обучение и популяризацию строительных профессий. В аппарате вице-премьера «Известиям» сообщили, что письмо получили, вопрос находится на рассмотрении.

В Минстрой поступают многочисленные обращения регионов и строительных организаций по вопросу привлечения иностранцев в сфере строительства, сказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Ведомство разработало регламент организованного завоза мигрантов для работы, добавил он. Регламент предполагает сопровождение иностранцев после их прибытия в Россию до места работы, тестирование на COVID-19, регистрацию по месту пребывания, оформление разрешительных документов, заключение трудового договора, рассказал Стасишин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рабочее бремя: дефицит строителей в России достиг 50%

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