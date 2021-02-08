Подразделения ПВО получат систему с точными 3D-моделями местности

Дивизии противовоздушной обороны в Калининграде и под Санкт-Петербургом первыми получили «облачные атласы», которые представляют собой уникальную автоматизированную систему работы с топографическими картами, 3D-моделями и спутниковыми снимками местности. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принято решение сначала оснастить системой части и соединения ПВО.

Новинка получила название «Единая автоматизированная система обеспечения геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ)». Теперь командиры полков и дивизионов ПВО в режиме реального времени могут выбрать наиболее эффективные и безопасные позиции для своих зенитных систем, а также быстро рассчитать, откуда будет нанесен удар противника. Эксперты считают, что ЕАСО ГПИ увеличивает боевые возможности российской ПВО.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новинка особенно актуальна в борьбе с крылатыми ракетами. При их запуске противник выбирает наиболее подходящие участки местности, где ракеты максимально скрыты от радаров. Но при наличии актуальных и точных 3D-моделей местности командир-зенитчик сможет найти эти «ракетоопасные направления» и прикрыть их огнем средств ПВО.

Сейчас в составе ЕАСО ГПИ есть несколько уровней банков данных. В центральном и главном из них хранится вся информация, доступная Генштабу. Меньшие по масштабу — окружные и армейские базы картографических данных. Имеются также собственные хранилища уровня дивизии и бригады. Они получают ограниченные сведения о своих участках ответственности.

Обмен информацией между разными уровнями происходит по защищенным каналам связи. При необходимости можно в режиме реального времени получить необходимые дополнительные данные и обновления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 9 февраля.