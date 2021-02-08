Нидерланды приняли решение приостановить усыновление иностранных детей

В Нидерландах приостанавливают усыновление детей из-за рубежа. Решение было принято после отчёта о халатности чиновников. В документе сообщается о взятках, подделке бумаг и похищении детей, передает телеканал «Известия». Отчёт комиссии охватывает период в 30 лет. Семей, которые в процессе усыновления, запрет не коснётся. Однако будущих приёмных родителей ждут дополнительные проверки.

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