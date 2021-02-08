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Школу в Биробиджане закрыли на карантин

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Школа № 11 в Биробиджане с 6 февраля закрыта на карантин по ОРВИ. Такое решение принял руководитель образовательного учреждения, так как число заболевших превысило 30%.

«По состоянию на сегодняшний день в Биробиджане на карантин закрыты 1, 2 и 3 классы в школе № 4, 10Б школы № 5, 5А и 8А школы № 16. Образовательная деятельность на время карантина временно приостановлена», — отметил мэр Биробиджана Александр Головатый.

В детских садах каждое утро медицинские работники осматривают воспитанников, сообщает ИА ЕАОMedia.

Родители одной из школ в Боливии купили детям костюмы биозащиты для посещения занятий. В муниципалитете Хесус де Мачака возобновили очное обучение в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В связи с этим родители решили заменить своим детям обычную форму на биозащитные костюмы. Кроме того, ребята приходят в классы в медицинских масках и используют спиртовые гели для дезинфекции.

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