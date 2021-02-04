Ученики школы в Боливии отправились на занятия в костюмах биозащиты

Родители одной из школ в Боливии купили детям костюмы биозащиты для посещения занятий, сообщает издание Pagina Siete в среду, 3 февраля.

В муниципалитете Хесус де Мачака возобновили очное обучение в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В связи с этим родители решили заменить своим детям обычную форму на биозащитные костюмы.

Кроме того, ребята приходят в классы в медицинских масках и используют спиртовые гели для дезинфекции.

По данным портала Worldometer, в Боливии зарегистрировано более 220 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались более 10,5 тыс. пациентов.

Накануне сообщалось, что в 27 российских школах сохраняются карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса.