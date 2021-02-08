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Состав правления ВЭБ.РФ обновился в рамках реформы институтов развития

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Госкорпорация ВЭБ.РФ обновила состав правления для того, чтобы сосредоточить усилия на достижении национальных целей. Об этом в понедельник, 8 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

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Членами обновленного состава стали шесть новых членов правления, в том числе бывший глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский, занимающий сейчас должность старшего банкира ВЭБ.РФ, а также заместители председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов и Олег Говорун.

Новым членом правления стал старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. При этом состав правления покинули первый зампред ВЭБ.РФ, бывший глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, а также заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, входивший в правление с 2007 года.

Отмечается, что изменения прошли в рамках реформы институтов развития. Как объяснили в пресс-службе, изменения нацелены на повышение эффективности и оперативности управленческих решений, а также достижение национальных целей развития.

«Реформа институтов развития, реализуемая правительством РФ, предполагает в том числе изменение архитектуры управления в ВЭБ.РФ — правление, управляющий комитет, наблюдательный совет. <...> В рамках реформы институтов развития важно повысить результативность бизнеса ВЭБ.РФ для достижения поставленных правительством РФ KPI. В ходе этой работы ВЭБ.РФ сформировал новый состав правления с большим ориентиром на бизнес-повестку», — добавили в госкорпорации.

Реформу институтов развития анонсировал премьер-министр России Михаил Мишустин 23 ноября.

«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что оптимизация институтов развития поможет модернизировать систему управления институтами и более эффективно расходовать бюджетные средства.

В конце ноября в рамках этих преобразований в правительстве России решили упразднить восемь структур.

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