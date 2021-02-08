В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии

На сегодняшний день никаких вышек 5G на границе России нет. Об этом ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в понедельник, 8 февраля, в эфире НСН.

«У нас не существует коммерческой эксплуатации 5G-сетей. Даже опытных зон на границе нет. В Северо-Западном регионе есть несколько опытных зон, но они не на границе. Поэтому страны Балтии несколько опережают события», — подчеркнул Муртазин.

По его словам, существует международная договоренность, что операторы должны соблюдать территориальные разграничения, не светить базовыми станциями на территории другого государства. Станции, которые стоят на территории России, не могут мешать самолетам, если они правильно настроены.

«Поэтому это исключительно политические выпады», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день сообщаюсь, что Латвия, Эстония и Финляндия заявили о том, что станции мобильной связи 5G, работающие под Петербургом, мешают военным самолетам стран Евросоюза, пишут «Ведомости».

Международный регламент предписывает получать согласие на использование средств связи, в том числе 5G, на приграничных территориях. По информации издания, наиболее близкая к границам ЕС опытная зона — Кронштадт. Диапазон для сетей 5G занят военными авиационными системами стран НАТО, и коммерческое использование сетей 5G может создать им серьезные помехи на расстоянии сотни километров.

Ранее, 27 января, в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщили, что в Научно-исследовательском институте медицины труда (НИИМТ) имени Измерова рассказали о результатах исследования безопасности 5G.

По словам экспертов, в России одни их самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем в большинстве европейских стран.