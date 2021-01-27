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Эксперты представили предварительные результаты исследования безопасности 5G

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В Научно-исследовательском институте медицины труда (НИИМТ) им. Измерова рассказали о результатах исследования безопасности 5G. Об этом сообщили «Интерфаксу» в среду, 27 января, в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

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По словам экспертов, в России одни их самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем в большинстве европейских стран.

«Измерения, которые мы провели, показали, что электромагнитное поле, создаваемое от работы существующих базовых станций, зачастую приближается как раз к принятым в России стандартам. В результате замеров и проведения медико-биологических исследований мы пришли к мнению о возможности изменить максимально допустимый уровень электромагнитного излучения. Исследование показало, что уровень электромагнитного поля (ЭМП) по-прежнему останется на безопасном уровне», —приводятся в сообщении слова доктора биологических наук, заведующего лабораторией электромагнитных полей НИИ МТ им. Измерова Сергея Перова.

Результаты планируется передать в Минздрав и Роспотребнадзор для принятия решений. Как пояснил Перов, пересмотр нормативов будет способствовать скорейшему развитию сетей связи нового поколения и появлению высокоскоростных сервисов для жителей городов и бизнеса.

«Город заинтересован в дальнейшем развитии инфраструктуры связи, при этом мы хотим быть уверенными, что 5G безопасен для жителей столицы. Проведение исследования одобрено Минцифры России, Минздравом России и рабочей группой программы «Цифровая экономика». Оно проводится при активном участии экспертного сообщества», — добавил замруководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько.

20 января сообщалось, что инвестиции в развитие сетей 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн рублей. Прогнозы сделало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем исследовании российского телекоммуникационного рынка.

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