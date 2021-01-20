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Аналитики спрогнозировали затраты на развитие сетей 5G в России

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Инвестиции в развитие сетей 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн рублей. Такие прогнозы сделало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем исследовании российского телекоммуникационного рынка, оказавшемся в среду, 20 января, в распоряжении «Известий».

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Агентство ожидает начало активного внедрения 5G в России в 2024 году, однако на объем необходимых затрат и сроки развертывания перспективного поколения связи будет влиять неопределенность с выделением частот и требования по использованию исключительно российского оборудования.

АКРА строит свой прогноз на консервативных предпосылках, допуская, что основным диапазоном для 5G будет 4,4–4,9 ГГц.

В 2020 году, несмотря на пандемию, операторы связи не стали значительно сокращать капитальные затраты по сравнению с предыдущим годом. Так, отношение суммарного объема капитальных затрат сектора к выручке по итогам II и III кварталов 2020 года составило 21% против 19 и 18% годом ранее. Аналитики предупреждают, что рост капитальных затрат может привести к отрицательным свободным денежным потокам у операторов связи и снижению дивидендных выплат после 2021 года.

В конце декабря 2020 года Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство операторов связи о создании совместного предприятия по расчистке частот для 5G.

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