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В Берлине после взрыва бомбы арестовали мужчину

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После подрыва бомбы во дворе жилого дома в Берлине был арестован 29-летний мужчина. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Берлина 8 февраля в Twitter.

Уточняется, что во время обыска в квартире задержанного были обнаружено девять самодельных взрывных устройств.

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«После детонации взрывного устройства 4 февраля во дворе жилого дома в районе Шенеберг в Берлине выдан ордер на арест 29-летнего мужчины за различные нарушения закона о взрывчатых веществах», — говорится в сообщении ведомства.

Второй задержанный на месте взрыва был отпущен правоохранительными органами после обысков в его квартире.

Двое мужчин были задержаны в Берлине 4 февраля рядом с местом взрыва. Также во дворе дома было найдено второе взрывное устройство. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, который был убит в Берлине в августе прошлого года, участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию.

Об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке общественности стало известно 24 августа 2019 года. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. В Германии убитый проживал под именем Торнике Кавтарашвили.

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