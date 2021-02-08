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Свыше 750 мероприятий организуют в Петербурге в Год науки и технологий

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В Год науки и технологий в Санкт-Петербурге планируют провести более 750 мероприятий. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов.

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«И городские, и вузовские мероприятия будут проводиться с соблюдением действующих ограничений. За прошлый год научная сфера не только выстояла перед пандемией, но и продолжает развиваться», — цитирует Максимова телеканал «78».

Наиболее крупными мероприятиями в Северной столице станут научный образовательный салон, конгресс науки и инноваций в Политехническом университете, а также медицинский форум в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова.

В декабре 2020 года глава государства подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Также Путин поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

В ноябре президент назвал хорошей идеей предложение объявить 2023 год в стране Международным годом моря. С соответствующей инициативой к главе государства обратился 3 ноября министр транспорта России Евгений Дитрих.

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