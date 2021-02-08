Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после лечения от COVID-19

Народную артистку России Екатерину Жемчужную и ее супруга выписали из больницы после лечения от COVID-19. Об этом в понедельник, 8 февраля, актриса рассказала агентству городских новостей «Москва».

«Да, я уже дома. Вот вчера пришла домой», — сказала Екатерина Жемчужная.

76-летнюю актрису вместе с супругом Георгием Жемчужным госпитализировали с коронавирусом 27 января. Ее состояние на момент госпитализации врачи оценивали как среднетяжелое.

Екатерина Жемчужная — советская и российская актриса и певица, является артисткой московского театра «Ромэн». Известность она получила благодаря участию в таких проектах, как «Кармелита: Цыганская страсть», «Вечный зов», «Карнавал», «Орел и решка», «Где находится нофелет?» и другие.