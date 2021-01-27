Актриса Екатерина Жемчужная госпитализирована с COVID-19

Народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с вирусной пневмонией и COVID-19. Об этом в среду, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 76-летняя актриса болеет уже несколько дней. В больницу она была доставлена в состоянии средней тяжести.

Екатерина Жемчужная известна ролями в фильмах «Цыганка Аза», «Цыганское счастье», «Карнавал». Также актриса играет в московском театре «Ромэн».

21 января стало известно, что телеведущего и писателя Александра Гордона госпитализировали c подозрением на COVID-19.