Крупнейший рынок ЯНАО реконструируют

В Салехарде реконструируют рынок «Дары Ямала», который считается крупнейшим в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, решено изменить его бизнес-модель. Концепция торгового пространства будет разрабатываться при поддержке руководителей Даниловского рынка в Москве.

Как рассказал в своем Instagram глава Салехарда Алексей Титовский, в ближайшее время в город приедут представители московской компании, чтобы ознакомиться с объемом работ и оценить их масштаб. Главная цель – сделать объект привлекательным, повысить качество услуг, расширить ассортимент продукции.

Титовский отметил, что «Дары Ямала» являются достопримечательностью Салехарда, именно поэтому городские власти решили обустроить общественное пространство, учитывая современные тенденции.

Как пишет ИА «Ура.ру», в конце 2020 года директор рынка Михаил Ермаков ушел в отставку. Это произошло из-за реорганизации, когда в единое юридическое лицо были объединены открытый и закрытый городские рынки, а также бани. Предприятие возглавил местный предприниматель Роман Шарапендо.

В конце января сообщалось о планах властей закрыть паромное сообщение между Салехардом и Приобьем. Это решение продиктовано появлением круглогодичной трассы Надым — Салехард.