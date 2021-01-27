Популярный паромный маршрут между Салехардом и Приобьем закроют в ЯНАО

Власти ЯНАО рассматривают возможность закрытия паромного сообщения между Салехардом и Приобьем. Решение могут принять из-за появления круглогодичной трассы Надым — Салехард. Ее рассматривают как альтернативу парома.

Правительство региона готово выслушать мнение жителей по этому вопросу. В частности, запущено голосование среди жителей Приуральского и Ямальского районов, городов Салехард и Лабытнанги на тему того, какой маршрут они выберут для поездки летом в отпуск. Им задается вопрос: предпочтут они автомобильный или водный маршрут из Салехарда.

ИА «Ура.ру» отмечает, что паромы между Салехардом и Приобьем пользуются большой популярностью у жителей Ямала. В период речной навигации этим маршрутом обычно следуют сотни паромов. Так, прошлым летом было выполнено 236 рейсов.

В ЯНАО с нового года повысилась стоимость речных перевозок из отдельных муниципалитетов до Салехарда. Увеличились льготные тарифы для взрослых и детей, стал дороже провоз багажа.