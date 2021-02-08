Дорожные службы Омска наказали за плохую уборку снега

Прокуратура Омска нашла многочисленные нарушения при ремонте и содержании городских дорог. Во время проверки надзорное ведомство выяснило, что финансирование в 2020 году и запланированное на этот год составило около 1/3 от реальных потребностей.

Так, городское управление дорожного хозяйства и благоустройства не имеет достаточного количества машин и оборудования для того, чтобы вовремя убирать снег с дорог.

В день проведения проверки, 27 января, специалисты нашли рыхлый, талый, уплотненный снег и снежные накаты. На некоторых улицах накаты и уплотненный снег не убрали через шесть и более часов. Также было замечено, что дорожники не очищали междворовые проезды и не вывозили снежные валы, которые образовались по краям обочин.

Мэру Омска прокуратура внесла соответствующее представление. Сейчас оно находится на рассмотрении, сообщает ИА «Город55».

Тем временем городские службы занимаются устранением последствий снежного шторма, который обрушился на Омск в минувшие выходные. Сегодня специалистам предстоит восстановить более 30 дорожных знаков.