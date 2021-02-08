Последствия шторма устраняют в Омске

В Омске коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия шторма, который обрушился на город в воскресенье, 7 февраля. Сильный ветер повредил крыши остановочных павильонов, намел снег на разворотные площадки пассажирского транспорта, снес дорожные знаки.

На дорожные работы направили около 700 рабочих на 392 спецмашинах. Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», последствия шторма начали удалять сразу же, не дожидаясь улучшения погодных условий.

Сотрудники городского управления дорожного хозяйства и благоустройства восстановили поврежденные кровли на остановочных комплексах на двух улицах — Куйбышева и Завертяева. Сегодня они занимаются восстановлением 30 дорожных знаков, не устоявших под мощью ветра.

По словам начальника контроль-диспетчерской службы управления дорожного хозяйства Анатолия Бакланова, из-за метели общественный транспорт почувствовал трудности при движении на разворотных площадках конечных остановок. Их очищали в первую очередь.

За выходные из города вывезли более 5,6 тыс. куб. м снега, очистили 288 остановок, 287 пешеходных переходов, сняли порядка 200 тыс. кв. м наледи и накатов, раздвинули более 170 тыс. погонных м снежных валов.

Магистрали обработали противогололедными реагентами. За два дня на дороги высыпали порядка 1,1 тыс. песко-соляной смеси и химических веществ. В ближайшее время работы по приведению дорог в порядок продолжатся. Коммунальные службы займутся межквартальными проездами.