Суд заочно арестовал спонсора ФБК Хоменко по делу о мошенничестве

Басманный суд заочно арестовал спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Александра Хоменко по делу о мошенничестве на 30 млн рублей.

«8 февраля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщили в пресс-службе суда.

В связи с объявлением Хоменко в международный розыск названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции в Россию, говорится в решении суда.

Хоменко является фактическим руководителем ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис».

Он обвиняется по признакам трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

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