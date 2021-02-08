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Наука
Один из крупнейших телескопов заработает на Байкале в марте

Один из крупнейших телескопов заработает на Байкале в марте

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Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп «Байкал» начнет работу в марте 2021 года. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказал директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников.

Трубников отметил, что с помощью телескопа, который сейчас достраивается на озере Байкал, российские ученые планируют лучше понять процессы появления и эволюции Вселенной.

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По словам академика РАН, строительство телескопа идет на 106-м км Кругобайкальской железной дороги. Разработчики намерены сделать «Байкал» крупнейшим телескопом в Северном полушарии.

«Фактически у нас в стране скоро появится еще одна научная установка класса мегасайенс, что станет важным вкладом ОИЯИ в программу научных мегапроектов России. Масштабный нейтринный телескоп «Байкал» должен начать работу уже в марте, и это будет одним из знаковых событий в программе Года науки и технологий – 2021», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В мире существует всего несколько нейтринных телескопов. Их задача — исследовать сигналы от высокоэнергетических частиц нейтрино, которые попадают на Землю из недр галактик при их появлении или исчезновении. Эксперты уверены, что нейтрино несут бесценную информацию об объектах и могут пролить свет на загадку происхождения Вселенной.

В декабре 2020 года в России заработал радиоинтерферометр из трех телескопов. Новую систему определения точных наземных координат создали ученые Института прикладной астрономии РАН. С помощью изобретения можно зафиксировать неравномерность вращения Земли и отклонения формы планеты от геометрии шара.

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