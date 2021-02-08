Apple и Facebook конфликтуют из-за новых правил конфиденциальности

Между Apple и Facebook назрел конфликт. Соцсеть не признает новые правила конфиденциальности, которые планирует ввести Apple, начиная с операционной системы iOS 14.5. Все приложения в этой версии будут предупреждать о сборе данных пользователей, передает телеканал «Известия». Пользователь может не давать согласие на обработку, и тогда эта опция делает невозможным таргетированную рекламу. Facebook считает, что новые правила уничтожат малый бизнес.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.