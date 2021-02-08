Ущерб от штурма Капитолия обошелся в полмиллиарда долларов

В США подсчитали ущерб от беспорядков в Вашингтоне. Штурм Капитолия обошелся налогоплательщикам в $519 млн. Как сообщает The Washington Post, больше всего денег потратили на национальную гвардию. На развертывание подразделений выделено более $480 млн. Военные останутся в столице США до середины марта, передает телеканал «Известия». Еще $28 млн направили на обеспечение безопасности перед инаугурацией Джо Байдена. Также расходы включали судебные пошлины по десяткам исков и ремонт в Капитолии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.