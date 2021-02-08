Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне

Группа из 14 человек пропала в горно-лесистой местности Чечни.

По данным РЕН ТВ, люди пропали в районе села Бамут Сунженского района. Отмечается, что люди не выходят на связь. К поискам приступили спасатели.

По информации источников ТАСС в экстренных службах, все пропавшие — жители Ачхой-Мартана. Утром 7 февраля они ушли в лес для сбора черемши. Отмечается, что поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи.

4 января сообщалось, что спасатели нашли группу из четырех туристов, которые потерялись в горах в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Туристы отправились в горы, не пройдя регистрацию.