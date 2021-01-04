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Спасатели нашли пропавшую группу туристов в горах на Урале

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Спасатели нашли группу из четырех туристов, которые потерялись в горах в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в областной поисково-спасательной службе.

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«Сегодня около 11:30 (09:30 мск) четверо туристов — три женщины в возрасте 50 лет и мужчина чуть старше их — были найдены выехавшими по их маршруту спасателями на двух снегоходах. Медицинская помощь туристам не потребовалась», — сказали в службе «РИА Новости».

Двоих туристов на снегоходах доставили в поселок Тюлюк, двое других, вероятнее всего, добрались до поселка самостоятельно.

Отмечается, что информация о группе, не прошедшей регистрацию и не вернувшейся к запланированному времени в Тюлюк, поступила в накануне вечером.

Ранее в понедельник сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали с горы Ливадийской в Шкотовском районе Приморского края женщину с травмой ноги, которая самостоятельно не могла передвигаться. Вместе с мужем пострадавшая дожидалась помощи в лесу.

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