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В Екатеринбурге загорелось 23-этажное здание

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На улице Белинского в Екатеринбурге горит высотное здание, в котором не сработала система дымоудаления, сообщает в понедельник, 8 февраля, региональное управление МЧС.

Сигнал о пожаре ведомство получило в 07:08 (05:08 мск).

«По предварительной информации на площади 30 квадратных метров горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж в 23-х этажном административном здании», — цитирует заявление МЧС портал «Е1.RU».

Отмечается, сейчас здание полностью обесточено. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 23 спасателя. Часть из них пытаются добраться до очага возгорания, остальные ищут людей, которые могут быть заблокированы в здании.

Кроме того, журналисты портала пишут, что из окна на 13 этаже мужчина просит о помощи. По их данным, МЧС пыталась подогнать к зданию высотную пожарную технику, однако въезд к дому оказался закрыт.

Ранее в это день студентов, проживающих в общежитии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре столицы, эвакуировали из-за задымления в здании. Причиной стал костер в выселенной части общежития.

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