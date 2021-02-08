Студентов общежития МГЛУ в центре Москвы эвакуировали из-за задымления

Студентов, проживающих в общежитии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в здании в Петроверигском переулке в центре столицы, эвакуировали из-за задымления в здании.

«Из общежития МГУ в Петроверигском переулке эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в понедельник, 8 февраля.

Отмечается, что причиной задымления стал костер в выселенной части общежития.

Огонь ликвидирован, на месте работают экстренные службы.

Накануне сообщалось об одном погибшем в пожаре в жилом доме на Солнцевском проспекте в Москве. Площадь возгорания составила 15 кв. м.