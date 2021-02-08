Российские военные предложили гарантированную защиту от агрессии НАТО

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту страны от потенциальных операций НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании «ВКС. Теория и практика».

Отмечается, что в Североатлантическом альянсе и Соединенных Штатах ранее разработали концепцию многосферных боевых операций, подразумевающих действия одновременно на земле, в воздухе, море, космосе и киберпространстве.

Доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков в материале подчеркивают, что НАТО планирует таким образом одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, а также задействовать беспилотники и пилотируемую авиацию.

По словам специалистов, для срыва таких операций нужно нанести «встречный или упреждающий удар» силами ВКС, задействовав при этом все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, чтобы нанести ущерб противнику на начальном этапе его агрессии.

В качестве конкретного примера системы, которую необходимо задействовать, упоминаются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми начинены истребители МиГ-31К.

Кроме того, авторы статьи уверены, что Россия в случае возможной агрессии должна быть способна на «превентивные действия», то есть первой нанести противнику поражение всеми видами вооружений.

3 февраля журнал Forbes написал, что ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы «оказать давление» на Россию.

Осенью 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.