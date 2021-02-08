Пятилетний мальчик выпал из окна больницы в Чите

В Чите из окна третьего этажа Краевой детской клинической больницы выпал пятилетний мальчик, сообщает «Чита.Ру» в понедельник, 8 февраля.

Медицинское учреждение находится на улице Новобульварная. Ребенок вместе с матерью приехал в больницу из Борзинского района на курс лечения перед операцией на глаза.

«Маму вместе с ним не положили, сказали, что из-за эпидемии не положено. Она попросила платную палату — сказали, что тоже не положено. Вчера он лежал второй день. <…> После четырех часов позвонили матери и сказали, что ребенок выпал. Он в коме, ушиб головного мозга, переломы», — сказала тетя мальчика.

По словам главврача детской больницы Владимира Комарова, причиной произошедшего стал несчастный случай. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его погрузили в медикаментозную кому.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что в Новосибирске во время празднования дня рождения в сауне погиб двухлетний ребенок. Мальчик упал в бассейн с водой, его обнаружили уже в бессознательном состоянии.