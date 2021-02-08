Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Красноярске отменили школьные занятия учащихся первой смены
Мир
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
Общество
Русскоговорящим иностранцам дадут особые визы для въезда в РФ
Общество
Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных морозах в ближайшую неделю
Мир
ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после его критики FT
Мир
Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива
Армия
Российские военные предложили гарантированную защиту от агрессии НАТО
Общество
В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
Общество
Минздрав рекомендовал пять препаратов для лечения COVID-19

Пятилетний мальчик выпал из окна больницы в Чите

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чите из окна третьего этажа Краевой детской клинической больницы выпал пятилетний мальчик, сообщает «Чита.Ру» в понедельник, 8 февраля.

Медицинское учреждение находится на улице Новобульварная. Ребенок вместе с матерью приехал в больницу из Борзинского района на курс лечения перед операцией на глаза.

«Маму вместе с ним не положили, сказали, что из-за эпидемии не положено. Она попросила платную палату — сказали, что тоже не положено. Вчера он лежал второй день. <…> После четырех часов позвонили матери и сказали, что ребенок выпал. Он в коме, ушиб головного мозга, переломы», — сказала тетя мальчика.

По словам главврача детской больницы Владимира Комарова, причиной произошедшего стал несчастный случай. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его погрузили в медикаментозную кому.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что в Новосибирске во время празднования дня рождения в сауне погиб двухлетний ребенок. Мальчик упал в бассейн с водой, его обнаружили уже в бессознательном состоянии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021