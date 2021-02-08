Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Якутске

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в жилом доме в Якутске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 февраля на сайте управления МЧС России по республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на улице Шевченко. С места возгорания были эвакуированы 10 человек.

«В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже, две квартиры на втором этаже и кровля на общей площади 100 кв. м. В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 февраля в жилом доме на Солнцевском проспекте в Москве произошел пожар в результате которого погиб один человек.