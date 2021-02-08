Стали известны регионы России с самым доступным бензином

Названы регионы России с самым доступным бензином. Больше всего АИ-92 могут себе позволить в столице и на севере, передает телеканал «Известия».

Эксперты учитывали данные о региональных зарплатах. На первом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. Местные жители могут купить 2155 л бензина в месяц.

На втором месте — Москва с 1944 л.

На третьей строке — Чукотка и 1707 л бензина.

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