Русскоговорящим иностранцам дадут особые визы для въезда в РФ

Носители русского языка, претендующие на гражданство РФ, могут получить отдельную визу для въезда в Россию. Это следует из обновленного перечня целей поездки в Россию, вступающим в силу с 8 февраля.

Отдельные визы также смогут получить все иностранцы, которые желают получить разрешение на временное проживание в России.

В перечне указаны цели поездки, в зависимости от которых иностранцы могут оформить дипломатические, служебные, частные, деловые, туристические, учебные, рабочие, транзитные, гуманитарные и обыкновенные визы.

Ранее, 29 января, стало известно, что несколько пропускных пунктов в Карелии на границе с Финляндией будут выдавать электронные визы иностранным гражданам, въезжающим на территорию России.

Аналогичные пилотные проекты запущены в Калининграде, Владивостоке, Петербурге и Ленинградской области.