КПП в Карелии на финской границе готовят к выдаче электронных виз

Несколько пропускных пунктов в Карелии на границе с Финляндией будут выдавать электронные визы иностранным гражданам, въезжающим на территорию России. Распоряжение о введении электронных виз подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В перечень пунктов пропуска включили МАПП «Вяртсиля». Как пишет ИА «Карелinform», он уже готов к нововведениям, поскольку является одним из крупнейших пунктов на Северо-Западе. Пункт оборудован всем необходимым для выдачи подобных виз.

Под эти цели подготовят и пункт пропуска «Люття» в Костомукше. Также в этом году предстоит оборудовать должным образом самый северный МАПП «Суоперя» в Лоухском районе.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что введение электронных виз для иностранцев позволит облегчить въезд в Россию не только граждан Финляндии, но и других стран. Это приведет к расширению внешнеэкономических связей региона и увеличению туристического потока.

Аналогичные пилотные проекты запущены в Калининграде, Владивостоке, Петербурге и Ленинградской области.