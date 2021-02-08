В Москве готовят к запуску проект социального карпулинга

В Москве и Подмосковье предложили запустить социальный карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами, следует из стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года (есть в распоряжении «Известий»).

Документ дорабатывается Минтрансом с учетом причастных ведомств, его утверждение ожидается в первом квартале 2021 года. Представитель министерства подтвердил «Известиям» рассмотрение предложенной разработчиками стратегии проекта. В АНО «Дирекция московского транспортного узла», заказавшей стратегию, не стали комментировать инициативу до согласования и утверждения документа. Представитель дептранса Московской области сообщил «Известиям», что ведомство пока изучает стратегию и зарубежный опыт. В дептрансе Москвы на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Проект предусматривает разработку мобильного приложения: через него пользователи смогут заказать «социальную» машину, чтобы добраться от узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдаленных жилых районов, недоступных для общественного транспорта, рассказали «Известиям» в Минтрансе. Реализовать проект возможно уже к 2025 году, уточнили в ведомстве. К сервису разрешат подключиться любому автовладельцу, в том числе таксистам, главное — соответствовать установленным условиям. А государство может просубсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта, говорится в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Частный в сектор: в Москве и Подмосковье готовят запуск социального карпулинга