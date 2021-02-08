Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива
Иранские власти направили в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил в воскресенье, 7 февраля, официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.
«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста», — приводит слова дипломата агентство IRNA.
Отмечается, что поводом для протеста стала публикация на арабоязычной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter, где Персидский залив был назван Арабским.
По поводу названия залива на Ближнем Востоке нет четкого согласия: арабские страны называют его Арабским, а Иран — Персидским.
9 августа МИД Ирана заявил, что должен обеспечивать безопасность в Персидском заливе, так как Исламская Республика считает его продолжением своей территории и несет «историческую ответственность» по данному вопросу.