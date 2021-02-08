Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Взрыв на электроподстанции в Греции оставил без света часть Афин
Наука
Ученые заявили о быстром распространении британского штаммма коронавируса в США
Общество
Детям силовиков могут дать преимущества при поступлении в вузы
Мир
МИД РФ удивлен оценкой Борреля визита в Москву
Общество
Минздрав рекомендовал онкопациентам с COVID-19 прервать лечение опухоли
Общество
Вильфанд предупредил о 30-градусных морозах в столичном регионе
Мир
ЕС допустил введение новых санкций против России
Спорт
Хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним»
Мир
Центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил вакцину «Спутник V»

Детям силовиков могут дать преимущества при поступлении в вузы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущества при поступлении в вузы. Как выяснили «Известия», такой законопроект поддержан правительством, а в марте может быть принят Госдумой. Предоставление преимущественного права зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, предлагается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более.

«Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях», — говорится в отзыве правительства, который имеется в распоряжении «Известий».

При этом кабмин считает, что в целях формирования единого подхода требование законопроекта к общей продолжительности службы (20 лет и более) для получения этого преимущества следует распространить и на сотрудников органов внутренних дел РФ. Кроме того, правительство предлагает авторам нормы об основаниях для увольнения граждан указанных категорий согласовать с соответствующими положениями федерального закона «О службе в органах внутренних дел РФ».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наследный принцип: дети силовиков поступят в вузы в приоритетном порядке

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021