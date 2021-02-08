Россияне в январе потеряли интерес к сахару и маслу

В январе россияне стали меньше покупать сахара — продажи снизились на 12% по сравнению с декабрем, уменьшился и средний чек. Похожая ситуация и с подсолнечным маслом — реализация упала на 19%, при этом его средняя стоимость выросла, но в рамках тех пределов, которые ранее были оговорены с производителями. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» — специалисты изучали по 44 млн чеков в сутки с 1 млн онлайн-касс в стране.

Январь традиционно уступает в объемах продаж декабрю, пояснили эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» «Известиям». Так, часть базовых продуктов питания, которые люди приобрели в конце 2020 года, в том числе про запас, еще не закончились. Тем не менее, практически по всем основным категориям продовольственных товаров торговля фиксирует увеличение объема покупок, добавили в компании. Дело в том, что за время пандемии большая доля потребительского интереса «перетекла» из общепита в торговлю, то есть россияне стали больше продукции покупать в магазинах, готовить дома, а значит, активнее закупать ее впрок.

В начале декабря 2020 года власти активно заговорили о высоком росте цен на базовые продукты. Речь шла о муке, макаронах, сахаре, масле и других наименованиях. Первым эту проблему обозначил президент Владимир Путин, который поручил правительству сформулировать меры, способные притормозить резкий скачок цен. Уже 16 декабря торговля, производители, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашение об их стабилизации. Изготовители и розница обязались продавать сахар-песок по 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно, а подсолнечное масло — за 95 рублей и 110 рублей за 1 л.

Растущие цены на продукты обсуждали на самом высоком уровне, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Эта дискуссия создала определенный тревожный фон, поэтому часть покупателей всё же поддалась паническим настроениям. Люди стали закупать некоторые товары впрок.

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Сладкий декабрь: продажи сахара и масла упали в начале года