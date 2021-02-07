Гонка «Лыжня России» пройдет 13 февраля в Липецкой области

В Липецкой области 13 февраля пройдет традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Как сообщает управление физической культуры и спорта региона, из-за ограничительных мер в связи с COVID-19 принять участие в мероприятии сможет любой желающий в возрасте до 64 лет. Центральное событие спортивного праздника пройдет на базе отдыха «Алые паруса» в селе Пады Липецкого района, информирует GOROD48.

С 1 февраля доступна предварительная онлайн-регистрация. На данным момент число участников составляет около 150 человек.