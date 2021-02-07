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Общество
Житель Санкт-Петербурга незаконно держал в квартире львенка

Житель Санкт-Петербурга незаконно держал в квартире львенка

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В Санкт-Петербурге мужчина незаконно держал у себя дома львенка. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, РЕН ТВ.

Уточняется, что в Северную столицу хищника привезли из Москвы без разрешающих документов.

«К проведению проверки привлечены специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, а также сотрудники органов внутренних дел», — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Животное было изъято у жителя Санкт-Петербурга. Сейчас львенок временно находится на содержании в российском карантинном центре диких животных «ВЕЛЕС».

Ранее в январе 2021 года сообщалось, что в Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном убийстве лося. Размер ущерба составил 240 тыс. рублей. Задержанному грозит уголовная ответственность.

В 2020 году в республике было возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконной охоты. У браконьеров изъяли 450 кг туш и мяса животных, добытых незаконно. К уголовной ответственности привлечены шесть человек.

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