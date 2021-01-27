Житель Удмуртии подозревается в незаконном убийстве лося

Сотрудники полиции в Удмуртии задержали жителя Сюмсинского района. Его подозревают в незаконном убийстве лося, сообщает сайт республиканского минприроды.

По данным ведомства, личность браконьера удалось установить быстро. Этому способствовало своевременное выявление факта незаконной охоты, уточняет ИА «Сусанин».

Размер ущерба составил 240 тыс. рублей. Задержанному грозит уголовная ответственность.

В 2020 году в республике было возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконной охоты. У браконьеров изъяли 450 кг туш и мяса животных, добытых незаконно. К уголовной ответственности привлечены шесть человек.

Ранее в январе сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении мужчин, которые незаконно добыли краснокнижных кречетов в Магаданской области. Размер ущерба оценили в 8 млн рублей.