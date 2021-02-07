Россиянина закололи ножом на Тенерифе

Россиянин скончался на острове Тенерифе в результате множественных ножевых ранений. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает издание Diario de Avisos.

Мужчину нашли накануне вечером в районе Коста-Адехе на юге острова.

По информации источников издания, россиянин мог быть убит из-за семейного конфликта, который произошел в указанном районе в субботу утром. Известно, что в одном из домов в Коста-Адехе проживает российская семья.

Расследование убийства продолжается.

7 февраля сообщалось, что житель Махачкалы убил двух девушек и напал на сотрудника полиции при задержании.

Тела девушек были найдены в одной из квартир в Махачкале 5 февраля. Подозреваемый убил их после того, как они отказали ему в интимных отношениях, после чего скрылся.

Злоумышленника удалось найти по горячим следам. При задержании мужчина напал на одного из полицейских и нанес ему ножевое ранение в грудь. В результате сотрудника правоохранительных органов госпитализировали в тяжелом состоянии.