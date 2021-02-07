Инвентаризацию лесов продолжат с помощью космических технологий

Следить за лесами России помогут космические технологии. В мае 2021 года стартует второй цикл госинвентаризации. Будут использованы данные космической научной обсерватории. Первый цикл эксперты проводили с 2007 по 2020 год, сообщает телеканал «Известия». Было установлено, что реальные запасы древесины в стране значительно превышают зарегистрированные в госреестрах. Эксперты уверены, что второй цикл и новые методы помогут существенно повлиять на ситуацию с учетом лесов в стране.

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